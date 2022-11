Rapina la tabaccheria, poi torna indietro piangendo e si scusa

È entrato all’interno di una tabaccheria armato di bottiglia di vetro, minacciando la negoziante. Poi, però, il 42enne di Pescara si è pentito e pochi minuti dopo la rapina è tornato indietro in lacrime chiedendo scusa. È quanto accaduto nella mattina di venerdì 18 novembre in una tabaccheria lungo la Tiburtina, facendo scattare nei confronti dell’uomo una denuncia da parte della polizia. Verso le ore 10:00, la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione di una tentata rapina ai danni di una tabaccheria. Una volta sul posto, gli agenti hanno accertato che un uomo poco prima avrebbe minacciato la proprietaria con un collo di bottiglia rubando 700 euro dalla cassa. La donna, insieme a una dipendente, ha deciso di non reagire lasciando i soldi all’uomo che in pochi istanti si è dato alla fuga. Ma poi l’uomo si è pentito ed è tornato indietro.Le scuse e la denuncia.Qualche minuto più tardi, però, mentre la titolare della tabaccheria era in attesa dell’arrivo della polizia, il rapinatore sarebbe tornato sul posto chiedendo più volte scusa per il gesto compiuto. L’uomo in lacrime ha abbracciato la titolare della tabaccheria, ma questo non gli ha impedito di essere denunciato. Il 42enne, infatti, è stato individuato dagli agenti davanti all’attività e nei suoi confronti è scattata la denuncia. (Leggo) – Foto archivio

