Rapina la farmacia Sorda di Frosinone e si da alla macchia

Rapina in pieno centro storico a Frosinone, a farne le spese la Farmacia Sorda di Piazza Valchera. E’ accaduto martedì sera, intorno alle ore 18,30. Un uomo, approfittando della quiete che impera in questi giorni, è entrato nella farmacia con il volto travisato, ed armato di un coltello ha minacciato il proprietario intimandogli di consegnargli l’incasso, un bottino di circa 1000 euro. In quel momento non vi erano altre persone nell’attività, così il malvivente non ha avuto alcun problema a far perdere le proprie tracce. Adesso, spetta alla polizia risalire all’identità del rapinatore, che cercherà aiuto come di consueto, nelle telecamere di videosorveglianza della zona. A quanto pare si tratterebbe di una persona italiana.

S.M. – foto repertorio

