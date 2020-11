Rapina in banca. Scatta la caccia all’uomo, i banditi in fuga nelle fogne

Rapina all’agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano. La polizia ha circondato la filiale e bloccato la piazza. I rapinatori, in un primo tempo asserragliati all’interno con alcuni dipendenti della banca, sono poi fuggiti nelle fogne. Sì è scatenata una imponente caccia all’uomo da parte della polizia.Gli uomini del 118 stanno facendo accertamenti su almeno due dipendenti che si trovavano all’interno della banca durante l’assalto e che non sono stati feriti. All’esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Traffico in tilt nell’area, con diversi bus e tram fermi ai lati della piazza.

