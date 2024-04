Rapina e spaccio di stupefacenti: arrestato 39enne

I Carabinieri della Stazione di Ceccano (FR) hanno arrestato un 39 enne del luogo, noto alle forze di polizia, in ottemperanza dell’ ordine di esecuzione di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.

I militari, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento in argomento, dovendo l’arrestato scontare in via definitiva, la pena residua di anni 1, mesi 11 e giorni 16 di reclusione, per i reati commessi negli anni 2011 e 2017 di “rapina aggravata e spaccio di stupefacenti”.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove resterà nei prossimi mesi per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

