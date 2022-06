Rapina a mano armata a un benzinaio, bottino di 30mila euro: malviventi in fuga

Il proprietario di un distributore di benzina si stava recando in un istituto di credito per depositare l’incasso di circa 30mila euro, quando nei pressi di via delle Industrie ad Avezzano è stato bloccato e minacciato da alcuni malviventi con le armi.Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Fortunatamente illesa la vittima, sono in corso le indagini per individuare i responsabili grazie anche alle immagini di videosorveglianza che si trovano nella zona.

Foto archivio