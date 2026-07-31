Rally Weekend per la Giammasi Family

Luigi Giammasi torna ad impugnare il volante di un auto da Rally. Per l’occasione ha scelto il Rally del Matese in programma questo fine settimana. Ormai dalla passata stagione fa’ coppia con suo figlio Cristiano che sta ripercorrendo la carriera di Zio Battista.

Abbiamo ascoltato Luigi telefonicamente, ecco i suoi obiettivi : torno molto volentieri a disputare il Rally del Matese come obbiettivo e salire sul palco d’arrivo visto la sfortuna dell’anno scorso, il secondo è onorare la memoria del mio Caro fratello Battista scomparso qualche anno fa. Per l’occasione ho scelto la nuova di casa Peugeot la 208 del Galiazzo Racing Team e anche in questa stagione sarò il portacolori della Scuderia Siciliana Nebrodi Racing diretta con tanta passione e competenza da Fabrizio Costantino.

Ecco alcune info sul rally campano:

Oltre all’equipaggio seguito dalla nostra Società DRC Giammasi L – Giammasi C , ci saranno I migliori equipaggi del sud Italia sono pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico e altamente selettivo di 208,51 km totali (di cui 72,86 km di Prove Speciali cronometrate e 135,65 km di trasferimenti). L’evento, immerso nella splendida cornice del Parco Nazionale del Matese, toccherà i comuni di Piedimonte Matese, Alife, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica.

IL PROGRAMMA:

Sabato 1° agosto: Suggestiva prova spettacolo serale tra le vie del centro storico di Piedimonte Matese, un palcoscenico a cielo aperto per famiglie e appassionati.

Domenica 2 agosto: La parola passa definitivamente al cronometro. Partenza al Cotton Village e gran finale (a partire dalle ore 17:30 circa) nello scenario di Piazza Cappello a Piedimonte Matese per le premiazioni ufficiali..

DRC Sport Management