Rally Terra di Argil: i primi risultati dopo PS1 Le Fontane e PS2 Ezio Palombi

Al termine del primo giro di prove speciali, l’8° Rally Terra di Argil vede in testa il pilota di Ceccano Gianni D’Avelli in coppia con Mario Pizzuti alla guida di una Skoda Fabia R5. L’equipaggio ciociaro si è aggiudicato la prima prova speciale, giungendo secondo nella PS 2 Ezio Palombi, vinta da Carmine Tribulzio. Tribulzio è comunque secondo nella classifica staccato di 5,5 dal leader. L’equipaggio formato da Gianluca D’Alto e Paolo Francescucci (Volswagen Polo) è in terza posizione. In quarta posizione Francesco Laganà e Maurizio Messina (Volswagen Polo) staccati di 15,1 secondi. Al quinto posto troviamo il pilota locale Emanuele Giannetti in coppia con Vincenzo Roma (Mitsubishi Lancer Evo X) staccato di 28,4 secondi. Alle ore 12:54 si continuerà con PS 3 Le Fontane e seguirà la PS 4 Ezio Palombi. Gli equipaggi transiteranno su questi ultimi due tratti cronometrati per l’ultimo giro del rally il cui arrivo è previsto alle ore 18: 20 in via Mons. Luca Capozzi a Pofi. Dirette TV e streaming Questa 8° edizione sarà a “porte chiuse” nel rispetto delle normative ed offrirà collegamenti LIVE con Dirette Tv e Social per tutta la durata della Manifestazione! Diretta della gara sul canale MS SPORT TV CH 185 DDT e diretta streaming MS MOTOR TV e sulla pagina Facebook del Rally di Argil. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulla pagina FB rallydiargil.

COMUNICATO STAMPA