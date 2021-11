Rally, Taglienti-Mariani al Ronde Colli del Monferrato e del Moscato

Taglienti GRAZIANO e il suo fido navigatore Mariani Davide saranno al via del 24° Ronde Colli del Monferrato e del Moscato. L’equipaggio dopo la battuta d’arresto nella gara casalinga (Rally MSGC) parte agguerrito in questo debutto sulle strade del Astigiano. La gara partirà Domenica 21/11 alle ore 8.01 da Moncalvo ( At) per far ritorno sempre Domenica alle 18.43.

COMUNICATO STAMPA

Correlati