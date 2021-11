Rally, grande gara di Taglienti-Mariani al Ronde dei Colli del Monferrato

2° posto nella classifica di Classe A7, 7° posto nella classifica del Gruppo A e 28° nella classifica assoluta generale. Sono questi i risultati del duo Taglienti-Mariani al Ronde dei Colli del Monferrato corso il 20 e 21 Novembre a Moncalvo, Asti.“E’ andato tutto bene, la macchina non ci ha dato nessun problema e devo ringraziare i motoristi Flavio e Massimo per la grande mano che mi hanno dato in questa trasferta. Il mio diretto avversario, Cirio, è del posto e conosce molto bene la zona, noi invece venivamo da fuori. Quindi siamo molto molto soddisfatti, anche perché c’erano molti professionisti a correre. Va bene così! Alla prossima gara faremo ancora meglio!”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati