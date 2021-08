Rally Game soddisfatta dell’edizione del rally di Monte San Giovanni Campano

Grande successo di pubblico nella rinata gara

Pofi- Da qualche giorno è sceso il sipario della prima edizione del rally,gara riportata in disputa dopo oltre un lustro,grazie all’impegno della Rally Game e all’interessamento dalla ASD Free Spirit,associazione del piccolo centro alle pendici dei monti Ernici. La competizione,ha visto al via con ben sette vetture R5,ma non solo,hanno superato indenni le verifiche anche vetture delle classi minori.Al termine delle stesse,sono stati quarantuno gli equipaggi verificati. Il rally, è stato vinto dalla coppia composta da Carmine Tribuzio e Gianni Stracqualursi su Skoda Fabia R5. Per l’equipaggio di Pontecorvo,la gara monticiana ha segnato il ritorno al successo dopo tanti piazzamenti a podio. I due,campioni in carica del Crz, hanno condotto una gara perfetta,dietro di loro si sono classificati Massa-D’Alessandro anche loro su Skoda Fabia.Per Massa,la kermesse ha segnato l’esordio in classe R5,il valente pilota di Ceccano, in questa stagione impegnato nel Ciwrc,conta di ritrovare la vettura dell’est entro fine stagione.Il podio,era chiuso da un altra vettura Boema,quella dei toscani Fiore-Natalini. All’arrivo, ubicato nei pressi del centro cittadino di Monte San Giovanni, l’organizzazione ha accolto circa venti arrivati con una premiazione degna di nota. Nota positiva,veniva dalla coppia Acco-Serena(foto allegata scatto ToP Video Abate),l’equipaggio friulano,da anni frequentatore delle competizioni del centro sud, ha voluto omaggiare gli organizzatori della Rally Game di una targa per l’impegno e la passione che il gruppo di Pofi ha nell’organizzare le competizioni a cui loro sono assidui partecipanti.Dopo,le premiazioni di rito per i giunti al traguardo, la Free Spirit,ha consegnato una targa ricordo alla Famiglia di Mario Fiore,pilota monticiano scomparso lo scorso anno. Riconoscimento anche per Roberto Mingarelli e Nadia Mattarelli,per l’impegno che hanno avuto nell’organizzare della competizione a Monte San Giovanni,perfetta sotto ogni punto di vista. La rally Game, già è al lavoro per l’edizione 2022 sia per il Terra di Argil,ma anche per lo stesso Monte San Giovanni.

