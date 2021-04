Rally Flash News: il navigatore Mirko Liburdi out per 6 mesi

Con molto rammarico Mirko Liburdi, navigatore di Gianluca D’Alto del Team Evo Rally, annuncia che non parteciperà ai prossimi Rally della Coppa Italia. Questo già da Casarano, in programma il 17 e 18 aprile 2021, dove il pilota D’Alto sta cercando in tutti i modi di esserci.

L’assenza di Liburdi nasce da un infortunio al ginocchio, cui è seguito un intervento chirurgico, che richiederà 6 mesi di terapie per il recupero totale.

Intanto Evo Rally, insieme a Gianluca, si è messa in moto e sta valutando la partecipazione al Casarano con un eventuale sostituto che soddisfi le esigenze del pilota campano. Mirko cercherà di recuperare il prima possibile, in modo da poter esserci per fine stagione e continuando a supportare logisticamente la Evo Rally e Gianluca.

Mirko ci tiene a ringraziare i tifosi e tutte le persone che in questi momenti difficili lo stanno sostenendo.

Da parte della DrcSportManagement un grandissimo augurio di pronta e veloce guarigione!

COMUNICATO STAMPA

