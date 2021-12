Rally di Sperlonga, al via l’equipaggio Graziano Taglienti – Davide Mariani

A bordo della loro Renault Clio William Classe A7 il duo Taglienti-Mariani sarà al via della 13° edizione del Rally di Sperlonga, in programma il 17 e 18 dicembre 2021 in provincia di Latina.

Quattro le prove speciali, compresa la storica “Magliana”, 10 km di adrenalina pura, teatro nel passato di sfide incredibili.

La gara si svolgerà nei giorni di venerdì e sabato, per lasciare tempo ai partecipanti di godere del meravigliose territorio. Il Rally di Sperlonga è sempre stato pensato oltre che per lo sport, come irrinunciabile veicolo di promozione del territorio, viste le numerose presenze che arrivano da tutta Italia.

