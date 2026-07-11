Rally di Roma Capitale 2026: Sara Carra protagonista tra i big

Spettacolo, velocità e grande partecipazione hanno caratterizzato l’edizione 2026 del Rally di Roma Capitale, quarto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e tappa valida anche per l’Europeo.

Sulle tecniche e selettive prove speciali del Lazio, tra asfalto rovente e scenari mozzafiato, si è consumata una gara intensa che ha visto emergere nuovi protagonisti e conferme importanti.

A dominare la scena è stato il giovane talento Roberto Daprà, affiancato da Luca Guglielmetti, che ha conquistato la vittoria assoluta dopo oltre 200 chilometri di sfide contro i migliori interpreti del panorama nazionale e continentale.

Un successo netto che lo consacra tra i piloti più promettenti del momento. Ma tra i nomi più attesi e seguiti c’era anche quello di Sara Carra, protagonista di un fine settimana solido e determinato.

La pilota salentina, campionessa italiana femminile CIAR 2025, si è presentata al via con la Škoda Fabia Rally2 Evo del team Erreffe, guidata alle note dalla comasca Federica Mauri, con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo di riferimento nel panorama femminile.

Prestazione concreta e vittoria femminile

Carra ha affrontato la gara con maturità e costanza, gestendo al meglio un percorso estremamente impegnativo e competitivo.

Nonostante il livello altissimo degli avversari nella classifica assoluta, la coppia Carra–Mauri ha portato a termine una prestazione priva di errori, centrando un risultato di grande valore nella propria categoria.

Il verdetto finale ha premiato proprio Sara Carra e Federica Mauri, che hanno conquistato la classifica femminile, confermando la leadership e la continuità già dimostrate nel campionato.

Il risultato ottenuto al Rally di Roma Capitale rafforza ulteriormente la posizione di Carra nella corsa al titolo femminile 2026 e rappresenta un segnale chiaro della sua crescita sportiva.

La capacità di affrontare una gara di livello europeo, mantenendo concentrazione e ritmo costante, evidenzia il salto di qualità della giovane pilota italiana.

Il percorso tricolore, a tre giornate dalla conclusione, riprenderà il 30 luglio con il 20* Rally Regione Piemonte.