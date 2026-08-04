Rally del Matese, Quadrini: “Complimenti a Emanuele Giannetti per il 2° posto. Orgoglio per il territorio”

Giungono le vivissime congratulazioni del Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, al pilota frusinate Emanuele Giannetti per il prestigioso secondo posto assoluto conquistato, insieme al co-pilota Gianluca Esposito, al Rally del Matese al volante della sua Škoda Fabia RS.

​Un risultato di altissimo valore sportivo che consente a Giannetti di portarsi in vetta alla classifica provvisoria della Coppa Rally di Zona 8 (CRZ8), confermando il talento e la determinazione dell’equipaggio su un tracciato particolarmente impegnativo e selettivo.

​«Desidero esprimere a nome personale e delle istituzioni che rappresento i miei più sentiti complimenti a Emanuele Giannetti per questo eccellente traguardo» – ha dichiarato Gianluca Quadrini. «Il secondo posto conquistato al Rally del Matese, unitamente al primato nel campionato CRZ8, dimostra ancora una volta l’elevata caratura tecnica e la tenacia dei nostri atleti. Emanuele rappresenta un vero e proprio motivo di orgoglio per la provincia di Frosinone e per tutto il movimento sportivo della Ciociaria, portando in alto il nome del nostro territorio a livello regionale e nazionale.»

​«Dietro a risultati di questo livello ci sono passione, sacrifici e grande professionalità, doti che fanno di Giannetti un esempio positivo per tanti giovani che si avvicinano al mondo dello sport automobilistico. Faccio a lui e a tutto il suo team un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti di campionato, a partire dall’atteso Rally del Lazio di settembre» – ha concluso Quadrini.