Rally del Gargano, Gianluca Quadrini esulta per il podio di Giannetti

Il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, esprime tutta la sua gioia e il suo orgoglio per lo straordinario secondo posto assoluto conquistato dal pilota di Fontana Liri, Emanuele Giannetti, e dal suo navigatore Gianluca Esposito al 5° Rally Costa del Gargano.

​Un risultato eccezionale, arrivato al debutto sulla nuova Skoda Fabia RS Rally2 dopo mesi di assenza dalle prove speciali, che conferma il valore assoluto dell’equipaggio su uno dei percorsi più difficili e selettivi del circuito della Coppa Rally di Zona 8.

​”Vedere Emanuele sul podio, dopo una gara così dura e combattuta sul Gargano, è una gioia immensa, prima di tutto come amico e poi come rappresentante delle istituzioni”, dichiara con entusiasmo Gianluca Quadrini. “Conosco bene la passione viscerale, i sacrifici e la determinazione che mette in questo sport. La cosa che mi rende ancora più orgoglioso è vedere come riesca a conciliare tutto: Emanuele, infatti, è un politico stimato ed esemplare nel suo comune di Fontana Liri, un amministratore sempre presente, totalmente dedicato ai suoi concittadini e alla risoluzione delle problematiche del territorio. Eppure, nonostante i tantissimi impegni istituzionali, trova la forza e il tempo di coltivare con successo il suo hobby, portando la Ciociaria ai vertici del motorsport.”

​”Tornare in macchina dopo mesi di stop, trovare subito il feeling perfetto con un nuovo navigatore ed imporsi davanti a specialisti di altissimo livello non è da tutti: è la dimostrazione che quando ci sono stoffa, cuore e dedizione, si possono raggiungere traguardi straordinari sia nella vita pubblica che nello sport. Emanuele è un ragazzo d’oro che porta nel cuore la nostra terra. A lui, a Gianluca Esposito e a tutta la squadra va il mio abbraccio più grande. Questa coppa è solo l’inizio di un nuovo bellissimo capitolo, e io sarò sempre in prima fila a fare il tifo per lui”, conclude Quadrini.