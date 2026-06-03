Rally del Gargano, Gianluca Quadrini esulta per il podio di Giannetti

Il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, esprime tutta la sua gioia e il suo orgoglio per lo straordinario secondo posto assoluto conquistato dal pilota di Fontana Liri, Emanuele Giannetti, e dal suo navigatore Gianluca Esposito al 5° Rally Costa del Gargano.
Un risultato eccezionale, arrivato al debutto sulla nuova Skoda Fabia RS Rally2 dopo mesi di assenza dalle prove speciali, che conferma il valore assoluto dell’equipaggio su uno dei percorsi più difficili e selettivi del circuito della Coppa Rally di Zona 8.
”Vedere Emanuele sul podio, dopo una gara così dura e combattuta sul Gargano, è una gioia immensa, prima di tutto come amico e poi come rappresentante delle istituzioni”, dichiara con entusiasmo Gianluca Quadrini. “Conosco bene la passione viscerale, i sacrifici e la determinazione che mette in questo sport. La cosa che mi rende ancora più orgoglioso è vedere come riesca a conciliare tutto: Emanuele, infatti, è un politico stimato ed esemplare nel suo comune di Fontana Liri, un amministratore sempre presente, totalmente dedicato ai suoi concittadini e alla risoluzione delle problematiche del territorio. Eppure, nonostante i tantissimi impegni istituzionali, trova la forza e il tempo di coltivare con successo il suo hobby, portando la Ciociaria ai vertici del motorsport.”
”Tornare in macchina dopo mesi di stop, trovare subito il feeling perfetto con un nuovo navigatore ed imporsi davanti a specialisti di altissimo livello non è da tutti: è la dimostrazione che quando ci sono stoffa, cuore e dedizione, si possono raggiungere traguardi straordinari sia nella vita pubblica che nello sport. Emanuele è un ragazzo d’oro che porta nel cuore la nostra terra. A lui, a Gianluca Esposito e a tutta la squadra va il mio abbraccio più grande. Questa coppa è solo l’inizio di un nuovo bellissimo capitolo, e io sarò sempre in prima fila a fare il tifo per lui”, conclude Quadrini.
Rally del Gargano, Gianluca Quadrini esulta per il podio di Giannetti
Il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, esprime tutta la sua gioia e il suo orgoglio per lo straordinario secondo posto assoluto conquistato dal pilota di Fontana Liri, Emanuele Giannetti, e dal suo navigatore Gianluca Esposito al 5° Rally Costa del Gargano.