Rai Tre accende i riflettori sul fiume Melfa e sul Tracciolino

Una buona notizia: finanziata la progettazione del tavolo tecnico presso la Provincia di Frosinone per interventi di oltre 30 milioni di euro sulla strada

Il sindaco Sacco: “Gli strumento operativi e finanziari possono prendere forma: tuteliamo e valorizziamo un bene ambientale, funzionale ai collegamenti e allo sviluppo turistico”

Le telecamere di Rai Tre hanno acceso i riflettori sul fiume Melfa e sul Tracciolino.

A rappresentare le difficoltà e a rilanciare l’impegno a difesa del fiume e dell’intera area, insieme ai rappresentanti dell’associazione Fare Verde, il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Abbiamo chiesto in particolare la difesa e il rispetto del deflusso ecologico del corso d’acqua che va garantito e che non è assicurato per diverse problematiche: le concessioni idriche ed elettriche da rivedere, due impianti di irrigazione che si sovrappongono e le captazioni abusive”.

“Ci siamo rivolti, ancora una volta – ha detto il sindaco – alle istituzioni sovraordinate per la tutela del nostro fiume e dell’intera area delle Gole del Melfa, a partire da una decisa azione per la messa in sicurezza e successiva riapertura del Tracciolino. Ad oggi, abbiamo una buona notizia da cui partire. Il tavolo tecnico presso la Provincia di Frosinone ha prodotto il finanziamento della progettazione per la messa in sicurezza del Tracciolino. Tre lotti di interventi per una cifra complessiva di oltre 30 milioni di euro”.

“Gli strumenti operativi e finanziari finalmente possono prendere forma: non va persa questa occasione, a patto che ci si creda realmente e gli impegni si traducano in realtà, perché le amministrazioni locali da sole non possono farcela, altrimenti già sarebbero intervenute”.

“Noi continuiamo, e continueremo, a sollecitare e a tenere alta l’attenzione su questa ricchezza, la cui valorizzazione sarebbe non solo un dovere nei riguardi dell’ambiente che ci circonda ma anche un passo decisivo per lo sviluppo turistico e per i collegamenti tra valle del Liri e valle di Comino”.

“Grazie a Fare Verde, grazie a Rai Tre, e a Pasquale Notargiacomo – ha concluso il sindaco di Roccasecca – Noi, non abbassiamo la guardia”.

