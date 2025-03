RAI: lavoro per 26 Diplomati. Montatori video e Operatori di ripresa, Bandi 2025

Numerose opportunità di lavoro in Rai per diplomati con le assunzioni di Montatori video e Operatori di ripresa.

L’azienda radiotelevisiva italiana ha pubblicato due bandi per la copertura di complessivi 26 posti presso diverse sedi di lavoro.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 3 aprile 2025 ed entro il giorno 11 aprile 2025, in base al profilo messo a selezione.

Di seguito forniamo tutte le informazioni utili sui bandi Rai, sulle posizioni aperte, sull’iter selettivo e come candidarsi.

LAVORO RAI PER MONTATORI VIDEO E OPERATORI DI RIPRESA, DIPLOMATI

La Rai, società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico televisivo in Italia, ha pubblicato due avvisi di selezione, per titoli e prove, finalizzati a reclutare le seguenti figure professionali:

n. 13 Montatori video, di cui:

– n. 8 a Roma;

– n. 5 a Milano;

n. 13 Operatori di ripresa, di cui:

– n. 8 a Roma;

– n. 5 a Milano.

Le risorse selezionate saranno inserite in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL Rai per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Montatore oppure Operatore di Ripresa presso le sedi Rai delle città suindicate.

Segnaliamo che è consentito candidarsi per una sola sede.

COSA FA IL MONTATORE VIDEO RAI

Il montatore gestisce l’editing, aggiunge informazioni e utilizza attrezzature per creare effetti speciali digitali. Rende il prodotto disponibile per la messa in onda e altre fasi produttive, acquisendo le dirette o le registrazioni e curando la visione dei programmi che ha montato o che sono prodotti dal suo settore (ad esempio, telegiornali). Può anche registrare contributi audiovisivi per l’editing.

COSA FA L’OPERATORE DI RIPRESA RAI

L’operatore di ripresa realizza riprese elettroniche e cinematografiche con vari tipi di apparati, anche all’interno dello stesso programma. Gestisce il posizionamento, la messa a punto e si occupa anche della piccola manutenzione degli strumenti di ripresa. Collabora con il regista nella pianificazione delle riprese, prepara l’illuminazione e coordina il lavoro di altri operatori.

REQUISITI RICHIESTI

Le opportunità di lavoro in Rai per montatori video e operatori di ripresa sono rivolte ai cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado (vale qualsiasi diploma);

patente di guida automobilistica cat. B.

I candidati devono essere disponibili a trasferte.

COME SI SVOLGONO LE SELEZIONI

L’iter selettivo è articolato nelle seguenti fasi:

valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo;

(che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo; prima fase preselettiva – test scritto a risposta multipla (multiple choice);

– test scritto a risposta multipla (multiple choice); seconda fase – colloquio / prova tecnico – professionale e colloquio conoscitivo – motivazionale.

Le prove selettive si svolgeranno a Milano e Roma, salvo la I Fase che potrebbe essere effettuata in modalità da remoto.

La I fase di selezione potrà avere luogo a partire dal mese di maggio 2025. La II fase potrà essere svolta a partire dal mese di maggio 2025 per la sede di Milano e a partire dal mese di giugno 2025 per la sede di Roma.

VALORIZZAZIONE DEI TITOLI

Sono ammesse alla procedura selettiva le prime 325 unità (più eventuali ex-aequo) individuate sulla base di un punteggio determinato dalla valorizzazione dei titoli.

È prevista una procedura selettiva per ciascuna sede (Roma, Milano).

PRIMA FASE PRESELETTIVA – MULTIPLE CHOICHE

La I Fase verte su un test scritto a risposta multipla (multiple choice) finalizzato ad accertare il livello di cultura generale e le conoscenze specifiche richieste dal ruolo messo a selezione, insieme ad abilità generali, attitudini specifiche e alla conoscenza della lingua inglese.

SECONDA FASE IN PRESENZA – COLLOQUIO

La II Fase consiste in:

colloquio / prova tecnico – professionale (max 50 punti), in cui sono approfondite le conoscenze e le competenze tecnico – professionali relative al profilo da ricoprire e valutazione del curriculum vitae;

(max 50 punti), in cui sono approfondite le conoscenze e le competenze tecnico – professionali relative al profilo da ricoprire e valutazione del curriculum vitae; colloquio conoscitivo – motivazionale (max 50 punti) volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative del candidato. Possono essere utilizzati anche strumenti quali dinamiche di gruppo, test attitudinali e di personalità.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di partecipazione alle selezioni RAI devono essere presentate, complete degli allegati indicati nel bando:

montatori video: entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2025;

operatori di ripresa: entro le ore 12.00 del 3 aprile 2025.

I candidati sono tenuti a seguire i passaggi che sintetizziamo di seguito:

registrarsi a questo sito internet e/o effettuare l’accesso con le proprie credenziali;

aderire all’iniziativa cliccando sulla selezione prescelta (“Selezione Montatori 2025” oppure “Selezione Operatori di ripresa 2025”);

compilare tutti i campi presenti nel modulo online;

confermare l’adesione all’iniziativa;

verificare la ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico, a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE, STIPENDIO

Le graduatorie finali redatte all’esito delle selezioni restano in vigore per 36 mesi dalla data di pubblicazione.

L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (di 36 mesi) potrà avvenire durante i 36 mesi di validità della graduatoria, secondo le modalità indicate nei bandi, e sarà subordinata alla verifica dei titoli e al mantenimento dei requisiti richiesti, inclusi i requisiti anagrafici per l’apprendistato e l’idoneità senza limitazioni alla mansione, dopo la visita medica preassuntiva.

È prevista una Retribuzione Annua Lorda di ingresso pari a circa 23.550 euro che raggiungerà la cifra lorda minima di circa 26.400 euro allo scadere dei 36 mesi.

AVVISI PUBBLICI RAI (BANDI)

Gli interessati ai posti di lavoro in Rai per montatori video e operatori di ripresa sono invitati a collegarsi a questo sito e a cliccare sulla selezione di proprio interesse per leggere il bando integrale.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni con i candidati avverranno esclusivamente per email utilizzando il recapito di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Gli esiti di ammissione alla selezione, alle fasi successive e i risultati delle prove sostenute saranno inoltre pubblicati sulla home page di questo portale.

FONTE TICONSIGLIO.COM