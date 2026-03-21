RAI: assunzioni per diplomati senza esperienza, Tecnici Produzione e Programmisti Multimediali

Arrivano nuove assunzioni RAI per candidati diplomati, senza esperienza, che avranno l’opportunità di lavorare nei ruoli di Tecnici Produzione oppure Programmisti Multimediali.
Le sedi di lavoro sono in diverse regioni del Nord, Centro e Sud Italia.
Si tratta di una bella opportunità per i giovani che desiderano lavorare nel campo televisivo.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il giorno 8 aprile 2026.
Di seguito spieghiamo in modo chiaro e dettagliato i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile. Inoltre rendiamo disponibili i bandi RAI da consultare.
a Rai Radiotelevisione Italiana ha pubblicato due avvisi di selezione finalizzati a individuare risorse da inserire in Azienda, con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL Rai per Quadri, Impiegati e Operai.
In particolare saranno selezionati i seguenti profili professionali:
- n. 9 posti per Tecnici della produzione, così distribuiti:
– n. 3 posti per la sede di Venezia;
– n. 2 posti per la sede di Aosta;
– n. 2 posti per la sede di Campobasso;
– n. 2 posti per la sede di Genova;
- n. 27 posti per Programmisti Multimediali, così distribuiti:
– n. 25 posti per la sede di Roma;
– n. 2 posti per la sede di Milano.
Si riporta, a seguire, la descrizione delle responsabilità e delle attività relative ai profili ricercati:
TECNICO DELLA PRODUZIONE
- è incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e apparecchiature anche tecnologicamente innovativi nella disponibilità dell’Azienda, della regolazione e dell’esercizio di apparati e apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radio televisive e ad ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) e, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull’impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse;
- provvede all’esercizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del prodotto per la fase del processo produttivo di competenza svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in esterno;
- provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento.
PROGRAMMISTA MULTIMEDIALE
Il programmista multimediale concorre alla realizzazione di prodotti / contenuti sia per l’ambito radiotelevisivo che multipiattaforma, sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario, svolgendo nello specifico le seguenti attività, in relazione al livello di competenza:
- idea, propone, imposta, prepara e realizza prodotti/contenuti, anche coordinando la ripresa e curando il montaggio, l’edizione e la messa in onda, redige o concorre alla stesura di testi effettuando prestazioni in audio e in video;
- utilizza apparati di registrazione ed emissione;
- svolge tutte le necessarie attività organizzativo-amministrative e di supporto, ricercando e proponendo contenuti all’interno e all’esterno dei sistemi aziendali (anche su web e social, stimolando e moderando dibattiti), effettuando un controllo in fase di edizione, predisponendo gli annunci e fornendo notizie all’Ufficio Stampa;
- si occupa della stesura del piano di lavorazione, e della disponibilità del materiale grafico / visivo / sonoro, gestendo tale materiale, anche in formato file, per consentire i flussi produttivi di scambio tra le aree produttive coinvolte eventualmente utilizzando appositi strumenti informatici;
- aziona dalla regia telecomandi di apparati di emissione e registrazione e raccoglie i dati per il rapporto artistico di fine trasmissione.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.
Segnaliamo infine che per entrambi i profili è richiesta la disponibilità a trasferte.
REQUISITI RICHIESTI
Le opportunità di lavoro in Rai sono rivolte ai cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;
- patente di guida automobilistica cat. “B”.
Non è richiesta esperienza pregressa nella professione.
Infine è richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
TECNICO DELLA PRODUZIONE
Uno dei seguenti Diplomi quinquennale di Scuola secondaria di secondo grado:
- Istituto Tecnico Industriale – previgente ordinamento
- Istituto Tecnico settore Tecnologico
- Istituto Professionale settore Industria e Artigianato – previgente ordinamento
- Istituto Professionale – Manutenzione e assistenza tecnica
- Istituto Professionale – Industria e artigianato per il made in Italy
- Istituto Professionale – Servizi culturali e di spettacolo
- Liceo Scientifico.
PROGRAMMISTA MULTIMEDIALE
- Possesso del Diploma quinquennale di Scuola Secondaria di secondo grado.
Il possesso della Laurea offre un punteggio aggiuntivo, ma non è indispensabile essere laureati.
Le sedi di lavoro sono in Lazio, Lombardia, Molise, Liguria, Veneto, Valle d’Aosta.
COME SI SVOLGE LA SELEZIONE
I candidati verranno scelti sulla base di:
- valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo;
- prima fase preselettiva – test scritto a risposta multipla (multiple choice);
- seconda fase – colloquio / prova tecnico – professionale e colloquio conoscitivo – motivazionale.
Le prove di selezione si svolgeranno in presenza nelle sedi indicate nei bandi, salvo la I Fase che potrebbe essere effettuata in modalità da remoto, per cui sarà necessario collegarsi ad una piattaforma on-line il cui indirizzo sarà comunicato in fase di convocazione. I candidati dovranno essere in possesso della dotazione tecnica necessaria indicata nell’avviso.
La selezione potrà avere luogo a partire dal mese di:
- Tecnici di produzione: aprile 2026;
- Programmisti multimediali: maggio 2026.
PRIMA FASE PRESELETTIVA – MULTIPLE CHOICHE
La I Fase verte su un test scritto a risposta multipla (multiple choice) finalizzato ad accertare:
- cultura generale,
- conoscenze richieste dal ruolo (specifiche per ogni profilo),
- abilità generali,
- attitudini specifiche,
- conoscenza della lingua inglese.
SECONDA FASE IN PRESENZA – COLLOQUIO
La II Fase consiste in:
- colloquio tecnico: approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecnico professionali possedute, con valutazione del curriculum vitae presentato;
- colloquio conoscitivo – motivazionale: volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative del candidato. Possono essere utilizzati anche strumenti quali dinamiche di gruppo, test attitudinali e di personalità.
COME PRESENTARE LA DOMANDA E BANDO
La domanda di ammissione alle selezioni Rai per diplomati dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2026, tramite la seguente procedura:
- registrazione a questo sito internet e/o accesso con le proprie credenziali;
- adesione all’iniziativa di proprio interesse, ovvero:
– per tecnici della produzione: “Selezione tecnici della produzione sedi regionali 2026“;
– per programmisti multimediali: ” Selezione programmisti multimediali 2026“;
- compilare tutti i campi presenti nel form online;
- confermare l’adesione all’iniziativa;
- verifica della ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico, a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.
È sempre utile, quando si partecipa a una selezione pubblica, avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone.
La domanda di ammissione on line deve contenere i seguenti allegati:
- un curriculum vitae in formato europeo aggiornato con fotografia;
- certificato o copia di Diploma quinquennale di Scuola Secondaria di secondo grado con indicazione della votazione;
- copia di patente automobilistica in corso di validità categoria “B”;
- eventuali altri certificati / attestati dichiarati nella domanda di ammissione;
- per i cittadini e le cittadine di un Paese non aderente all’Unione Europea, una copia del titolo di soggiorno in corso di validità che li abiliti allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché documentazione atta a comprovare la disponibilità di una adeguata sistemazione alloggiativa;
- per coloro che avessero conseguito il titolo di studio all’estero è necessario allegare documentazione attestante il riconoscimento in Italia del valore del titolo straniero.
AVVISI PUBBLICI (BANDI)
Gli interessati alle selezioni per assunzioni di diplomati presso la Rai sono invitati a prendere visione degli avvisi integrali, pubblicati sul sito web aziendale in questa pagina.
FONTE TICONSIGLIO.COM