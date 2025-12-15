RAI: 47 assunzioni per chi ha licenza media, Specializzati Produzione. Lavoro da Nord a Sud

REQUISITI RICHIESTI

Possono accedere alla selezione per assunzioni Rai i cittadini italiani e le cittadine italiane, i cittadini e le cittadine dell’Unione Europea ed i cittadini e le cittadine di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma di scuola secondaria di primo grado;

patente di guida automobilistica cat. “C” o “C1”.

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE I candidati verranno scelti sulla base di: valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo; Prima Fase preselettiva, in presenza o da remoto: test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (conoscenze impianti elettrici e principi di elettricità, realizzazione cablaggi, nozioni di corpi illuminanti e accessori, nozioni di apparecchiature di diffusione sonora, nozioni di ripresa televisiva, conoscenze di norme antinfortunistiche), abilità generali e attitudini specifiche. Seconda Fase, in presenza (a Roma):

– colloquio/prova tecnico-professionale (max 50 punti): volto all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali richieste dal ruolo, con valutazione del curriculum vitae presentato nel formato standard europeo;

– colloquio conoscitivo-motivazionale (max 50 punti) volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative del candidato o della candidata. Potranno essere utilizzati anche strumenti quali dinamiche di gruppo, test attitudinali e di personalità. Al termine di ciascuna procedura selettiva verrà redatta una graduatoria finale per ciascuna Sede, generata dal punteggio ottenuto nella Seconda Fase.



Le risorse saranno assunte in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante.