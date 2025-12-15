RAI: 47 assunzioni per chi ha licenza media, Specializzati Produzione. Lavoro da Nord a Sud

La RAI ha aperto una selezione per realizzare 47 nuove assunzioni di personale da inserire come Specializzati della Produzione.
Possono candidarsi giovani in possesso della licenza media, anche senza esperienza.
Le nuove risorse saranno assunte presso diverse sedi in Italia, dal Nord al Sud.
Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il giorno 26 febbraio 2026.
Di seguito vediamo tutte le informazioni utili sulla posizione aperta e come candidarsi.
Le sedi di lavoro sono le seguenti:
- n. 20 posti per la sede di Roma (Lazio);
- n. 20 posti per la sede di Milano (Lombardia);
- n. 3 posti per la sede di Torino (Piemonte);
- n. 1 posto per la sede di Napoli (Campania);
- n. 1 posto per la sede di Pescara (Abruzzo);
- n. 1 posto per la sede di Potenza (Basilicata);
- n. 1 posto per la sede di Venezia (Veneto).
Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la Sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.
Le risorse selezionate saranno chiamate a svolgere le seguenti mansioni:
- l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e diffusione dell’illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione audio e vide;
- installazione di opere fisse e/o mobili durante le prove e le riprese;
- conduzione di automezzi aziendali adibiti alla produzione;
- svolgimento di tutte le attività strumentali all’esercizio della propria mansione.
REQUISITI RICHIESTI
Possono accedere alla selezione per assunzioni Rai i cittadini italiani e le cittadine italiane, i cittadini e le cittadine dell’Unione Europea ed i cittadini e le cittadine di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;
- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- patente di guida automobilistica cat. “C” o “C1”.
COME SI SVOLGE LA SELEZIONE
I candidati verranno scelti sulla base di:
- valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo;
- Prima Fase preselettiva, in presenza o da remoto: test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (conoscenze impianti elettrici e principi di elettricità, realizzazione cablaggi, nozioni di corpi illuminanti e accessori, nozioni di apparecchiature di diffusione sonora, nozioni di ripresa televisiva, conoscenze di norme antinfortunistiche), abilità generali e attitudini specifiche.
- Seconda Fase, in presenza (a Roma):
– colloquio/prova tecnico-professionale (max 50 punti): volto all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali richieste dal ruolo, con valutazione del curriculum vitae presentato nel formato standard europeo;
– colloquio conoscitivo-motivazionale (max 50 punti) volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative del candidato o della candidata. Potranno essere utilizzati anche strumenti quali dinamiche di gruppo, test attitudinali e di personalità.
Al termine di ciascuna procedura selettiva verrà redatta una graduatoria finale per ciascuna Sede, generata dal punteggio ottenuto nella Seconda Fase.
Le risorse saranno assunte in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante.
