Ragazzo di 19 anni trovato morto in strada: lesioni compatibili con caduta dall’alto

Dramma nella tarda serata di domenica 11 agosto a Prato, in località Grignano, dove il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni è stato ritrovato in strada, in via delle Badie. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura, e mantengono il massimo riserbo sull’accaduto. Secondo una prima ispezione del corpo, le lesioni riportate sarebbero compatibili con una caduta dall’alto, il che non esclude l’ipotesi del gesto volontario, ma le indagini procedono in ogni direzione. Fonte leggo.it – foto archivio

