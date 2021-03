Ragazzo di 18 anni trovato morto in casa durante un party, giallo sulle cause del decesso

È giallo a Palermo sulla morte di un ragazzo di 18 anni, trovato senza vita in un appartamento in zona Oreto durante un party con degli amici. A chiamare la polizia che indaga sulla vicenda sono stati i sanitari del 118 intervenuti nella notte tra sabato e domenica nell’abitazione, dove insieme al 18enne c’erano altri quattro coetanei.Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. A chiarire le cause della morte sarà l’autopsia disposta dal magistrato e che sarà eseguita nei prossimi giorni. Tra le ipotesi potreppe esserci un mix di alcol e droga che dovrà comunque essere confermato dagli esami sul corpo del giovane. Su La Sicilia viene riportato un commento di un amico della vittima: «Non si può morire così», dice il ragazzo che invita a raccontare «di questa tragedia per informare i giovani sui rischi legati a certi comportamenti».

Foto e fonte Leggo