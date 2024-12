Ragazzino di 14 anni si getta sotto la metro e muore: «Si è trattato di un gesto volontario»

È morto il ragazzino di 14 anni che questa mattina è stato travolto dalla metropolitana milanese della linea M1, che è rimasta chiusa per circa quattro ore tra le stazioni di Palestro e Pasteur. Stando a quanto accertato dai carabinieri, non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.Sono state riaperte le stazioni tra Pasteur e Palestro della metro M1 a Milano, dopo la chiusura di questa mattina a seguito di un tentativo di suicidio. I treni, rende noto Atm, hanno ripreso a viaggiare per tutte le destinazioni con maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe nelle stazioni.

fonte leggo.it – foto web