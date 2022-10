Ragazzino di 14 anni scivola in un dirupo: trasferito al Bambino Gesu’

Un ragazzino di 14 anni mentre percorreva un sentiero in località Madonna delle Cese a Collepardo e’ scivolato in un dirupo . Sul posto i soccorsi allertati i Vigili del Fuoco, Carabinieri e il Soccorso Alpino. Il 14enne dopo il recupero e’ stato trasferito in un nosocomio della capitale.

notizia in aggiornamento – foto archivio

