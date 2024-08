Ennesima vittima delle piscine questa estate. Un ragazzino di 13 anni è morto questa mattina, 29 agosto, a Padula, in provincia di Salerno, mentre si trovava nella piscina di un agriturismo situato in contrada Pantagone. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma i soccorsi sono stati inutili.I Carabinieri di Sala Consilina stanno svolgendo le indagini, su incarico della Procura di Lagonegro (Potenza), per chiarire l’accaduto.

leggo.it – foto archivio