Ragazzina ricoverata per una meningite, scattate le misure di profilassi anche per i compagni di classe

Un caso di meningite da meningococco è stato segnalato a Empoli, dove una ragazzina minorenne è stata ricoverata presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’Asl Toscana centro ha prontamente avviato le misure necessarie per contenere il rischio di contagio.Il team dell’unità funzionale di Igiene pubblica Empoli, supportato dagli assistenti sanitari, ha avviato un’indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti della giovane.La collaborazione con la direzione scolastica ha permesso di identificare rapidamente i familiari, i conoscenti e i compagni di classe della paziente, tutti sottoposti a profilassi farmacologica. Secondo quanto riferito dall’Asl Toscana centro, la giovane paziente sta reagendo positivamente alla terapia.Le sue condizioni sono monitorate con attenzione dallo staff medico del Meyer, uno dei centri di eccellenza per la cura dei bambini in Italia.

Meningite da Meningococco: cos’è, sintomi, profilassi

La meningite da meningococco è una malattia infettiva che può colpire rapidamente e con conseguenze gravi, ma la profilassi tempestiva e le cure adeguate permettono di ridurre il rischio di complicazioni e di contenere la diffusione. L’Asl Toscana centro invita la popolazione a seguire le indicazioni sanitarie e a non sottovalutare i sintomi associati a questa patologia.La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale, le meningi. Spesso ha origine infettiva: è causata da diversi batteri (fra cui il meningococco è il più pericoloso), virus o funghi trasmessi attraverso starnuti, colpi di tosse o contatto ravvicinato con persone infette. La meningite provoca frequentemente febbre, cefalea, arrossamento della cute e rigidità del collo. Inoltre, può causare nausea, vomito e sensibilità alla luce. (leggo.it) – foto archivio