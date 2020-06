Ragazza in treno senza mascherina, la capotreno le chiede di indossarla. E lei le sputa in faccia

In questa fase 3 la mascherina sta diventando un problema per chi non ha voglia di indossarla. Succede perciò che dopo la lite violenta sul Frecciarossa Roma-Lecce tra un uomo e una donna qualcosa di simile è accaduto in Liguria: protagonista una ragazza che non voleva indossare la mascherina, e che davanti all’invito della capotreno di metterla, le ha sputato in faccia.

L’episodio inaccettabile è accaduto sul treno regionale 11373 Genova Brignole-La Spezia, vicino alla stazione di Santa Margherita. La capotreno stava controllando i biglietti quando ha notato che la giovane viaggiatrice non aveva la mascherina: così le ha chiesto di indossarla, ma lei ha risposto prima con gli insulti e poi con gli sputi. La lavoratrice è rimasta sotto choc, la passeggera è stata denunciata e il treno fermato.

«Da tempo il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata che si è venuta a creare, per scongiurare appunto questi fatti – scrivono in una nota le segreterie regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa – Invitiamo Trenitalia a intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo campagne di assunzioni e riattivando il servizio antievasione regionale».

fonte leggo.it foto web