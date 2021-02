Ragazza di 29 anni uccisa a coltellate in strada: si cerca l’ex fidanzato

Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini, Sonia Di Maggio, è stata uccisa in serata nel Salento, a Specchia Gallone, frazione di Minervino. L’omicidio sarebbe avvenuto a colpi di coltello lungo via Pascoli. Il corpo della donna è stato trovato per strada riverso in una pozza di sangue da alcuni passanti che hanno provato a rianimarla e allertato i soccorsi.La ragazza al momento del delitto, compiuto con delle coltellate, si trovava per strada con il fidanzato. La donna è stata trasportata all’ospedale di Scorrano in condizioni disperate e poco dopo è morta.In questi momenti è in atto una caccia all’uomo. In particolare, il ricercato sarebbe l’ex fidanzato della giovane, tornato da poco nel Salento, di origini campane. Dalle prime notizie raccolte, l’uomo sulle cui tracce sono ora le forze dell’ordine, era stato lasciato e la 29enne aveva avviato una relazione con un altro uomo. All’origine del gesto, dunque, ci sarebbe la fine della relazione e il nuovo legame della donna. L’accoltellatore sarebbe scappato a piedi.

Foto e fonte il messaggero