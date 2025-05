Ragazza di 20 anni ha un arresto cardiaco durante il corteo del Primo Maggio: è gravissima

Una ragazza di 20 anni è stata colpita da arresto cardiaco durante le celebrazioni per il Primo Maggio a Cazzago San Martino, un comune in provincia di Brescia. Erano circa le 10.30. Dopo la messa, la giovane stava partecipando al corteo e durante il passaggio della banda musicale ha avuto un malore ed è crollata a terra. Lo riporta Today. Le persone lì presenti sono intervenute immediatamente e hanno chiamato il 112. Sul posto sono presto arrivati i soccorsi: un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero. La giovane è stata stabilizzata tramite massaggio cardiaco e con l’uso del defibrillatore e poi trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Le condizioni della 20enne sarebbero critiche.

foto archivio – fonte leggo.it