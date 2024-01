Ragazza di 15 anni tenta il suicidio dopo essere stata violentata: identificato l’aggressore

Una ragazza di 15 anni ha tentato il suicidio a Pavia dopo essere stata violentata da un ragazzo conosciuto sui social. I giovani si sono incontrati nel pomeriggio di Santo Stefano alla stazione di Milano Porta Garibaldi. La polizia domenica 7 gennaio ha identificato il presunto responsabile della violenza ai danni della giovane. Si tratta di un minorenne che saltuariamente risiede a Pavia. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese.Gli investigatori stanno ricercando il ragazzo: non è escluso che il giovane si sia allontanato dalla città per evitare di essere arrestato.I due si erano conosciuti tramite i social la vigilia di Natale e si erano dati appuntamento il pomeriggio del 26 dicembre alla stazione di Porta Garibaldi a MIlano.Poi il viaggio in treno verso Pavia e il drammatico episodio avvenuto nella zona dell’area Vul, vicino al fiume.Dopo aver subito la violenza la ragazza, disperata, aveva telefonato in lacrime al 112 chiedendo di lasciare un ultimo messaggio a sua madre e poi si era gettata nelle gelide acque del fiume. Il coraggio di due agenti, tuffatisi in Ticino, le aveva salvato la vita: con loro si è anche complimentato il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. (fonte leggo.it) – foto archivio

