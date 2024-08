Raffaele morto a 29 anni in un incidente in moto: grave la fidanzata che viaggiava con lui. Una donna indagata per omicidio stradale

Morto a 29 anni durante le vacanze estive per un incidente. La vita di Raffaele Varano si è bruscamente interrotta il 21 agosto a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. A bordo della sua moto si è schiantato contro un’automobile. Inizialmente cosciente è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate in fretta, fino al decesso. Grave, ma stazionaria, la fidanzata di 22 anni, originaria di Bergamo.L’incidente si è verificato lungo la statale 106 ionica, nel territorio di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. L’impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’auto si stava immettendo sulla Ionica da una delle traverse perpendicolari all’arteria, quando è avvenuta la collisione con la moto che viaggiava in direzione sud, verso Reggio Calabria, riporta il Quotidiano del Sud. Varano, che risiedeva nel vicino centro di Isca sullo Ionio, è deceduto nel pronto soccorso dell’ospedale di Soverato.La giovane che era con lui sulla moto è stata trasferita in elisoccorso nell’ospedale «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Soverato.La donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente è rimasta illesa, ma è indagata per omicidio stradale. Al vaglio le telecamere di sicurezza della zona che hanno ripreso lo schianto. Leggo.it – foto web

