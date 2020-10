Radio Civita InBlu si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Radio Civita InBlu aderisce alla campagna della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per la prevenzione del tumore al seno. Sui canali social il logo della radio si tingerà di rosa per tutto il mese di ottobre, durante il quale ci saranno interviste, approfondimenti in radio e articoli su www.radiocivitainblu.it.

Un’iniziativa condivisa con entusiasmo dalla sede Lilt Gaeta/SudPontino, guidata dal responsabile, il dottor Rosario Cienzo. Un plauso alla nostra idea arriva anche dalla Lilt provinciale con la presidente dottoressa Nicoletta D’Erme e dal professor Fabio Ricci, senologo, direttore clinico della Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A Gaeta e Sud Pontino è attiva da 5 anni una sede Lilt (con una delegazione di volontari aderenti alla Lilt provinciale di Latina) aperta al pubblico ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 19 e ogni martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Il direttore di Radio Civita InBlu, don Maurizio di Rienzo, afferma: “Ad ottobre passiamo dal blu al…rosa. Con questo piccolo gesto, Radio Civita InBlu vuole dare un segnale di attenzione e vicinanza a tutte le persone che si trovano ad affrontare un cancro al seno. Vogliamo cercare di accendere un faro sui temi della prevenzione, della cura e della gestione dei tumori che, spesso, segnano profondamente il vissuto delle donne e delle loro famiglie”.

Grazie alla Campagna Nastro Rosa, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali Lilt e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, dove si daranno anche consigli, si troveranno opuscoli dedicati, e informazioni sulle molte iniziative che ogni Lilt Provinciale sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde Sos Lilt 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità.

