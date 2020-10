Radio Civita InBlu, Al via il palinsesto 2020-2021

Da lunedì 19 ottobre prende il via il palinsesto 2020-2021 di Radio Civita InBlu, la radio on the road nel Lazio sud dal 1988. Musica, informazione, intrattenimento e spiritualità da ascoltare in FM nel Lazio sud e alta Campania, in streaming su www.radiocivitainblu.it, su smart device e nelle maggiori app radiofoniche.

Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, andrà in onda “Una canzone per te”, uno spazio radiofonico in cui gli ascoltatori potranno inviare messaggi e dediche, scegliere le canzoni preferite, interagire con la radio. Durante il giorno, la radio propone una selezione musicale oldies con le canzoni più belle dagli anni Sessanta ai Duemila. Grazie è l’attenzione alle notizie e ai fatti del giorno: 12 edizioni quotidiane di informazione nazionale e internazionale, a partire dalle 7.00 grazie a InBlu Radio e Radio Vaticana Italia, e 8 edizioni del giornale radio locale a partire dalle 10.30.

Dal lunedì al venerdì, ogni sera alle ore 19.00 andranno in onda le autoproduzioni: Punto a Capo, Compagni di strada, In giro per il Golfo, EducataMente, Le Strade della Musica, Zona Blu. Inoltre, il sabato e la domenica, in onda le rubriche A noi la linea realizzata dai ragazzi dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) della Arcidiocesi di Gaeta, e la rubrica Peccati di Gola realizzata dai ragazzi della cooperativa sociale Nuovo Orizzonte di Formia. Prosegue, inoltre, l’impegno a trasmettere gli incontri e le celebrazioni più importanti della Arcidiocesi di Gaeta, assieme a momenti di spiritualità nei tempi forti di Natale e Pasqua.

Il direttore di Radio Civita InBlu, don Maurizio di Rienzo, afferma: “Radio Civita InBlu vuole essere sempre più una radio al servizio del territorio, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-19 e ai problemi delle nostre città. Ringrazio gli ascoltatori, i nostri speaker, l’Arcidiocesi di Gaeta e l’arcivescovo Luigi Vari, il nostro tecnico Michele Lo Sordo e l’azienda Ellecom, i collaboratori, enti e associazioni amiche per la disponibilità e la passione nel creare un progetto radiofonico di qualità. Mi unisco a tanti colleghi nel lanciare un appello al Governo affinché il “Fondo emergenza per le radio locali”, approvato da maggio scorso, possa diventare operativo quanto prima. La radio non va lasciata sola”.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road dal 1988, in onda nel basso Lazio e alta Campania. Si ascolta in FM su 90.7 a Gaeta, Formia, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 a Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 103.8 a Itri; FM 91.6 e 87.8 in alta Campania. Streaming su radiocivitainblu.it, smart devices e le maggiori app multidispositivo. Radio Civita InBlu è testata giornalistica dal 2001 ed è presente su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. I podcast di Radio Civita InBlu sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio (Spotify, YouTube, iTunes, Google e Apple Podcasts). Radio Civita InBlu è direttamente collegata con l’ufficio per le comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta. Oltre all’attività radiofonica, si occupa di corsi e progetti di formazione e comunicazione, ufficio stampa, eventi live, progetti di inclusione sociale.

COMUNICATO STAMPA