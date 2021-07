Radio Bla Bla Live, un’esperienza di inclusione di cuori e anime

Quando la radio diventa esperienza di inclusione tra cuori e anime differenti. Lunedì 26 luglio dalle 10.00 alle 12.00 su Radio Civita InBlu diretta speciale di Radio Bla Bla Live con i ragazzi delle Comunità Terapeutiche Insieme, presenti del Lazio sud ad Ausonia, Castelforte, Formia e Santi Cosma e Damiano. Emozioni, risate e musica per un evento ideato e condotto da Peter Ercolano, attore ed educatore professionale, insieme a Giuseppe Prisco, Monica Lupo, Marina Scotti per due ore piene di voci e ‘bla bla’.

Le Comunità Insieme sono Strutture Residenziali Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative attive dal 1986 nel basso Lazio. Il gruppo Insieme ha raggiunto, attraverso una crescita costante ed evolutiva delle strutture, delle metodologie terapeutiche e riabilitative e la qualificazione continua del personale in correlazione con la dinamica di bisogni e delle richieste degli utenti, il risultato, per quanto possibile, di creare un’atmosfera empatica, collaborativa, accettante e protettiva volta all’integrazione operativa tra tutti i soggetti interessati al recupero del disagio: gli ospiti, le famiglie, i DSM, gli operatori interni, il tessuto sociale del territorio circostante.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita InBlu è in visual radio su www.radiocivitainblu.it e sulla app FM-World; da ascoltare sulle maggiori app radiofoniche, smart speaker e smart device. Si ascolta su FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania. I podcast di Radio Civita InBlu sono sulle maggiori piattaforme audio. Radio Civita InBlu è diretta dall’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gaeta.

