Racconti di viaggi in treno, si parla della Sora-Avezzano e dei borghi ciociari. Il nuovo libro di Fabio Bertino

“Binari. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane” è il nuovo libro di Fabio Bertino (piemontese, vive fra Alessandria e le meravigliose colline del Monferrato), con prefazione di Andrea Semplici.Il libro parla di una serie di racconti dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria, alla sua storia e alle tante piccole/grandi esperienze, incontri, scoperte, vissuti percorrendola. E nel libro non poteva mancare la Avezzano-Roccasecca, ferrovia forse meno conosciuta di altre ma altrettanto bella. Nel capitolo “Al cinema in treno” Fabio Bertino, racconta il viaggio che, attraverso l’incredibile galleria di Capistrello, lo ha portato da Avezzano a Roccasecca alla scoperta di borghi deliziosi come Balsorano, Sora o Isola Liri, la storia delle linea, i luoghi visitati e gli incontri fatti.La linea è una parte importante della storia e della vita del nostro territorio.

“Binari” è il suo terzo libro dopo “Worldzapping” e “Destinazione Russia. Una nave e un gatto nella tundra e altri incontri stra-ordinari” e collabora con la rivista trimestrale di reportage di viaggio Erodoto108.

