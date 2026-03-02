Raccolti circa 1000 Pneumatici Fuori Uso grazie alla collaborazione tra Fare Verde Provincia di Frosinone Aps ed EcoTyre

raccolti circa 1000 Pneumatici Fuori Uso abbandonati
Grazie alla collaborazione tra Fare Verde Provincia di Frosinone Aps e il Consorzio EcoTyre, nell’ambito del Progetto PFU Zero, si è conclusa una raccolta straordinaria di PFU (pneumatici fuori uso) nei comuni di Monte San Giovanni Campano e Fontana Liri che hanno patrocinato l’iniziativa. L’intervento volontario di decine di persone ha permesso di raccogliere circa mille pneumatici (pari a circa 8 tonnellate) abbandonati in natura, coinvolgendo anche le aree limitrofe dei territori di Arpino e Veroli, per poi affidarli ai mezzi EcoTyre, che ne ha garantito il corretto recupero a proprie spese. Parallelamente Fare Verde ha svolto attività di sensibilizzazione per informare la cittadinanza sulla corretta filiera di gestione dei PFU che passa attraverso i gommisti e le officine di riparazione e che, grazie a consorzi come EcoTyre, consente di avviare a recupero un PFU per ogni pneumatico nuovo immesso sul mercato.
Per Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre: “Iniziative come quelle che realizziamo da anni con Fare Verde sono fondamentali per aumentare la sensibilità del grande pubblico. Dai dati emerge che ogni anno che passa sono sempre meno i PFU abbandonati in natura, significa che il sistema nazionale di gestione funziona e cresce con la cittadinanza e gli operatori. Da parte nostra, come Consorzio, continuiamo a lavorare anche sullo sviluppo del progetto ‘Da Gomma a Gomma’, per promuovere una nuova filiera di prodotti in gomma realizzati con gomma a fine vita”.
“La raccolta degli PFU non si esaurisce in una mera operazione di pulizia del territorio: rappresenta un autentico esercizio di cittadinanza attiva, nel quale il volontariato trasforma una criticità ambientale in un gesto tangibile di cura condivisa – aggiunge Marco Belli, presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS – Auspico che tali buone pratiche trovino continuità, poiché la tutela dell’ambiente non è un episodio isolato, ma un cammino costante e consapevole”.
Giovanni Castrignanò dell’associazione Prometeo ha sottolineato che “un territorio pulito non nasce per caso: è il risultato di scelte consapevoli, di senso civico e di un impegno condiviso. Contrastare l’abbandono degli PFU significa proteggere la natura, tutelare la salute e preservare la bellezza dei luoghi che ci ospitano”.

