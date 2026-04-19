Raccolta differenziata puntuale, l’Unione Cinquecittà presenta i primi risultati: ridotto del 38% di rifiuto indifferenziato

In occasione del venticinquesimo anniversario dalla fondazione dell’Unione Cinquecittà, si è svolta oggi una visita istituzionale di grande rilievo presso la sede dell’ente, alla presenza dell’Assessore regionale ai rifiuti, Fabrizio Ghera. L’incontro ha rappresentato un momento significativo non solo per celebrare il percorso amministrativo e istituzionale dell’Unione, ma anche per presentare ufficialmente i primi risultati del nuovo sistema di raccolta differenziata puntuale, avviato nei Comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia.

«La giornata di oggi rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e responsabilità – ha affermato il Presidente dell’Unione Gioacchino Ferdinandi – Celebrare i 25 anni dell’Unione Cinquecittà alla presenza dell’Assessore regionale ai rifiuti Fabrizio Ghera significa riconoscere il lavoro svolto in questi anni e, allo stesso tempo, guardare con determinazione alle sfide future. Abbiamo voluto condividere con la Regione Lazio i primi risultati del nuovo sistema di raccolta differenziata puntuale, un progetto ambizioso reso possibile grazie alla nostra capacità di intercettare importanti risorse, in particolare i fondi del Pnrr e finanziamenti regionali ad hoc. L’obiettivo che ci siamo dati è stato chiaro sin dall’inizio: modernizzare il sistema di gestione dei rifiuti, incrementare la raccolta differenziata e introdurre un modello equo, basato sui conferimenti effettivi dei cittadini. Il sistema che abbiamo implementato si fonda su un principio semplice ma rivoluzionario: ogni mastello è associato a una specifica utenza attraverso un codice univoco. Ogni conferimento viene tracciato e registrato, rendendo il processo completamente trasparente, verificabile e accessibile sia per l’ente gestore che per il cittadino. Questo modello consente un controllo puntuale dei conferimenti, permettendo di monitorare quantità, tipologia e frequenza dei rifiuti prodotti. Ma soprattutto introduce un principio di giustizia: la Tari viene calcolata in base alla reale produzione di rifiuto indifferenziato. Chi differenzia correttamente paga meno. Chi adotta comportamenti virtuosi viene premiato. Si tratta di un cambio culturale prima ancora che gestionale, fondato su tre pilastri: trasparenza, responsabilità e partecipazione. Il progetto interessa quattro Comuni – Piedimonte San Germano, Aquino, Colle San Magno e Villa Santa Lucia – per un totale di 6.284 utenze. Abbiamo già distribuito 31.420 mastelli, raggiungendo oltre il 90% delle utenze complessive. Parallelamente, stiamo realizzando un sistema di mini isole ecologiche nelle aree a maggiore densità abitativa, accessibili tramite card personalizzate: 10 a Piedimonte San Germano (di queste 2 sono di proprietà del Comune), 7 ad Aquino, 4 a Villa Santa Lucia e 2 a Colle San Magno. Un’infrastruttura moderna che migliorerà ulteriormente l’efficienza del servizio. Ma il dato più significativo riguarda i risultati già ottenuti. Confrontando i dati di marzo 2025 con marzo 2026 registriamo una riduzione dell’indifferenziato di circa il 38%. Questi numeri non sono solo statistiche. Sono il segno concreto di un cambiamento in atto con un maggior rispetto per l’ambiente, attenzione per il territorio e responsabilità verso le future generazioni. Il nostro nuovo sistema può essere sintetizzato in tre parole: equità, perché ognuno paga per ciò che produce; trasparenza, perché ogni conferimento è tracciato; eredità, perché ridurre i rifiuti oggi significa costruire valore per domani. La rivoluzione è già iniziata ed è nelle mani di tutti noi. Come Unione Cinquecittà continueremo a lavorare per consolidare questi risultati, migliorare il servizio e accompagnare i cittadini in questo percorso di crescita civica e ambientale».