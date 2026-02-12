Raccolta differenziata oltre il 70%: l’Unione Valle di Comino tra i Comuni Ricicloni

L’Unione dei Comuni Valle di Comino raggiunge un risultato significativo sul fronte della tutela ambientale e della sostenibilità: la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 71,9%, dato che consente al territorio di rientrare tra i cosiddetti “Comuni Ricicloni”.

Un risultato che non rappresenta un punto di arrivo, ma una base solida da cui partire per migliorare ulteriormente le performance ambientali del territorio. Soprattutto, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante di programmazione, investimenti nei servizi ambientali e, soprattutto, della collaborazione responsabile dei cittadini, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono concretamente alla salvaguardia del territorio.

La gestione virtuosa dei rifiuti rappresenta oggi una leva strategica per la sostenibilità ambientale, per il contenimento dei costi e per la costruzione di un modello di sviluppo attento alla qualità della vita e alla tutela delle future generazioni.

“Raggiungere oltre il 70% di raccolta differenziata è un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come l’Unione Valle di Comino sappia essere un esempio concreto di buona amministrazione e di responsabilità collettiva – dichiara il Presidente dell’Unione dei Comuni Valle di Comino, Enrico Pittiglio –. Questo traguardo è il frutto di un lavoro sinergico tra amministratori, operatori del settore e cittadini, che ringrazio uno ad uno per l’impegno e il senso civico dimostrato. Continueremo a investire in politiche ambientali e in iniziative di sensibilizzazione, perché la sostenibilità non è uno slogan ma una scelta quotidiana che riguarda il futuro delle nostre comunità”.