Raccolta differenziata oltre il 70%: l’Unione Valle di Comino tra i Comuni Ricicloni

La gestione virtuosa dei rifiuti rappresenta oggi una leva strategica per la sostenibilità ambientale, per il contenimento dei costi e per la costruzione di un modello di sviluppo attento alla qualità della vita e alla tutela delle future generazioni.
“Raggiungere oltre il 70% di raccolta differenziata è un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come l’Unione Valle di Comino sappia essere un esempio concreto di buona amministrazione e di responsabilità collettiva – dichiara il Presidente dell’Unione dei Comuni Valle di Comino, Enrico Pittiglio –. Questo traguardo è il frutto di un lavoro sinergico tra amministratori, operatori del settore e cittadini, che ringrazio uno ad uno per l’impegno e il senso civico dimostrato. Continueremo a investire in politiche ambientali e in iniziative di sensibilizzazione, perché la sostenibilità non è uno slogan ma una scelta quotidiana che riguarda il futuro delle nostre comunità”.