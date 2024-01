Raccolta differenziata dei rifiuti, Sora fra i Comuni “ricicloni” premiati da Legambiente all’VIII Ecoforum del Lazio

Il Comune di Sora è fra i premiati da Legambiente all‟VIII Ecoforum del Lazio come „riciclone‟, per aver superato il 65 per cento di raccolta differenziata. Ieri mattina, nel salone di rappresentanza dell‟Amministrazione Provinciale, si è svolta la cerimonia per la consegna dell‟attestato. In rappresentanza dell‟Amministrazione comunale, il premio è stato ritirato dall‟assessore Marco Mollicone. “Quello di oggi non deve essere un punto di arrivo ma uno stimolo a continuare su questa strada e a fare meglio”, le parole pronunciate dall‟assessore Mollicone nel suo intervento durante il convegno, che ha spiegato: “Ci siamo aggiudicati il bando per l’installazione di cinque nuove mini-isole ecologiche a scomparsa per il centro urbano, che si aggiungeranno alle altre due già esistenti, a San Giuliano Sura e a Pontrinio. Questo permetterà di proiettare la città verso la raccolta puntuale, con un ulteriore incremento delle quantità di rifiuti separati. Il Comune di Sora è sempre attento alle opportunità che vengono da nuovi bandi, anche nell’ottica di migliorare il servizio alla cittadinanza, con particolare attenzione alle moderne tecnologie”. Il Sindaco Luca Di Stefano e l‟Amministrazione comunale ringraziano l‟Ambiente e Salute Srl, gli operai, gli uffici e il presidente Antonio Mele “per l’impegno che quotidianamente profondono nel tenere pulita la città e nell’incentivo alla differenziazione. Un ringraziamento particolare va alla cittadinanza per l’impegno e la collaborazione, con l’invito a proseguire su questa strada per fare sempre meglio”. “La corretta gestione dei rifiuti rappresenta uno dei principali obiettivi della nostra Amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino Di Stefano a margine dell‟iniziativa – e sin da subito ci siamo concentrati per migliorare il servizio. Oggi i numeri ci dicono che abbiamo avviato un percorso virtuoso”. “Grazie a Legambiente – conclude l‟assessore Mollicone – Siamo orgogliosi di aver ricevuto il premio, è la conferma che siamo sulla strada giusta verso la conferma e il miglioramento di questi dati. Questo riconoscimento per noi non è un punto di arrivo ma uno sprone per fare meglio”.

COMUNICATO STAMPA