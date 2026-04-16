“Raccogliamo le idee”: la UIL FP lancia una campagna per costruire il nuovo contratto insieme ai lavoratori

FROSINONE – Parte dal territorio e, soprattutto, dall’ascolto diretto dei lavoratori la nuova iniziativa promossa dalla UIL FP in vista dell’avvio delle trattative per il rinnovo della parte normativa del Contratto Decentrato Integrativo (CCDI) negli Enti Locali.

“A seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazione del comparto Funzioni Locali, adesso inizia la parte attuativa attraverso il rinnovo del Contratto Decentrato in ogni Ente” dice il Segretario Generale UIL FP FROSINONE Maurizio Palombi “La campagna, lanciata con l’hashtag #raccogliamoleidee, punta a coinvolgere attivamente dipendenti pubblici e operatori degli enti locali in un percorso partecipativo che mette al centro le loro esperienze quotidiane. L’obiettivo è chiaro: costruire una disciplina contrattuale più equa, efficace e realmente aderente alle esigenze dei lavoratori.”

«Il contratto migliore nasce dalle idee di chi lo vive ogni giorno» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, che invita tutte le lavoratrici e i lavoratori a contribuire con proposte, suggerimenti e segnalazioni di criticità emerse nell’applicazione del precedente CCDI.

A coordinare la raccolta dei contributi è la Segreteria Provinciale UIL FP di Frosinone con delega agli Enti Locali Irene Todisco, che sottolinea l’importanza di un confronto aperto e inclusivo: “Solo attraverso il coinvolgimento diretto di chi lavora ogni giorno negli enti possiamo costruire un contratto realmente utile e migliorativo”.

Sono diverse le modalità messe a disposizione per partecipare:

tramite e-mail, inviando il proprio contributo all’indirizzo dedicato;

attraverso un messaggio WhatsApp diretto;

oppure contattando i rappresentanti RSU UIL presenti nei vari enti.

La campagna si inserisce in una fase particolarmente delicata per il lavoro pubblico locale, in cui emergono con forza esigenze legate all’organizzazione del lavoro, alla valorizzazione del personale e al miglioramento delle condizioni contrattuali.

L’iniziativa rappresenta dunque un tentativo concreto di rafforzare la partecipazione sindacale “dal basso”, trasformando criticità e proposte in strumenti utili per il negoziato.

Con #raccogliamoleidee, la UIL FP prova a ribaltare il paradigma tradizionale della contrattazione, mettendo al centro non solo le sigle sindacali, ma soprattutto le persone e aprendo il confronto non solo agli iscritti, ma a tutti i lavoratori che vogliono far sentire la propria voce ed esprimere la propria idea.

UIL FP FROSINONE