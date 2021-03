Roccasecca, rimuove siggillo al contatore moroso di 6000 euro e ne installa uno abusivo: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Roccasecca, unitamente al personale dell’ACEA, hanno svolto un controllo per la verifica delle utenze idriche che consentiva l’individuazione di un allaccio abusivo da parte di un 68enne di Roccasecca con precedenti per reati contro il patrimonio. Il predetto aveva rimosso il sigillo apposto circa 8 mesi fa da ACEA al suo contatore poiché moroso (per circa 6000 euro) ed aveva installato abusivamente un proprio contatore. I militari hanno denunciato il 68enne per furto aggravato.

