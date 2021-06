R.N. Frosinone, si inizia a fare sul serio: al via i play off

Sabato 26 giugno, ore 18:00. Segnatevi la data: L’Automotive Rari Nantes Frosinone inizia la sua avventura nei play off promozione. Avversaria dei gialloblù, la Basilicata Nuoto 2000, esperta squadra napoletana, arrivata seconda al girone 6 della serie B. Gara 2 è in programma mercoledì 30 giugno, in orario e piscina ancora da stabilire, a causa della recente chiusura della Scandone. Intanto, però, c’è da concentrarsi sulla partita di domani: il primo dentro fuori di questa stagione.

La Basilicata Nuoto 2000, come detto sopra, è una squadra molto esperta. Da tanti ormai, quasi tutti gli interpreti dei napoletani giocano insieme. Questo fa sì che i meccanismi di squadra siano ben oleati e il gruppo unito. Agli ordini di coach Bruschini – da un paio di stagioni passato da giocatore a tecnico – troviamo giocatori di livello, come Calì, Riccitiello e Campese. Senza dimenticare il portiere Cozzolino Pipicelli, il macino Sciubba e capitan Di Palma. La squadra poi è completata da alcuni ragazzi provenienti dal sempre florido vivaio partenopeo: possiamo scommettere che non sarà una partita facile.

In casa Rari Nantes Frosinone il morale è alto. L’avvicinarsi dell’evento ha fatto sì che nelle ultime settimane il livello di attenzione e concentrazione durante l’allenamento si sia alzato. Servirà aumentarlo ancora di più per portare a casa la prima partita della serie, una semifinale complicata ma per la quale società, squadra e allenatore hanno lavorato tutto l’anno. Il tempo delle chiacchiere è finito: d’ora in avanti a parlare sarà solo il campo.

Queste le parole dell’allenatore gialloblù Francesco Perillo: «Siamo pronti ed emozionati per l’evento che si sta avvicinando. Da qualche settimana il gruppo sta molto bene, la squadra sta lavorando duramente. Ci auguriamo di fare una grande prestazione per andare poi a Napoli mercoledì con minori pressioni addosso. Rispettiamo molto la Basilicata, li abbiamo visti giocare, sono un’ottima squadra. È una partita secca e tutto può succedere, daremo il massimo. Mi dispiace molto che non ci sarà il pubblico: i play off avrebbero meritato una cornice ambientale migliore».

Ricordiamo che la partita è a porte chiuse, ma sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Rari Nantes Frosinone.

