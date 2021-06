R.N. Frosinone, secondo posto al torneo U12 di Anzio

Bel secondo posto per L’Automotive Rari Nantes Frosinone, grande protagonista nel torneo U12 organizzato dal CRL nella rinnovata piscina di Anzio. I piccoli gialloblù di coach Federico Ceccarelli – dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio sabato 19 giugno – sono stati inseriti nel gruppo delle prime quattro. Insieme ai ciociari, l’Alma Nuoto, il Villa Aurelia e l’Aquademia, vincitrice del torneo.

Andamento simile e stesso risultato per i primi due match di giornata. Contro l’Alma, i nostri leoncini sono partiti subito forte (5-0, ndr), per poi concedere qualcosa agli avversari. È finita 5-3, così come la gara contro il Villa Aurelia: ciociari in vantaggio 3-0, poi rimontati dai romani prima del definitivo 5-3. Il calendario ha voluto che proprio l’ultima partita fosse quella decisiva per stabilire il primato del girone e il vincitore del torneo. Netta l’affermazione dell’Aquademia, più fresca e con la panchina lunga: 9-0 il risultato, lo stesso con cui i veliterni si sono sbarazzati anche del Villa Aurelia.

In tutte e tre le partite, ogni nostro giovane atleta ha trovato il suo spazio, necessario alla crescita tecnica su cui lavoriamo da anni. Da sottolineare il gol del classe 2011 Alessandro Solli, uno dei piccolissimi di casa Rari Nantes. Questo risultato – dopo il quarto posto dello scorso anno al torneo Baccini – evidenzia ancora una volta l’ottimo lavoro che la società gialloblù sta svolgendo sul proprio settore giovanile. Questi ragazzi saranno il nostro futuro.

Queste le parole dell’allenatore della Rari Nantes Frosinone, Federico Ceccarelli: «Ringrazio Nicola Izzo per averci dato la possibilità di giocare questo torneo. Sono molto contento della prova dei ragazzi. Tra sabato scorso e oggi abbiamo incontrato squadre importanti, dimostrando di giocare alla pari e anche di più. Ho detto ai ragazzi che l’ultima partita va cancellata: non è una gara che ci appartiene per come l’abbiamo interpretata. È un grande piacere allenare questi ragazzi, saremo sicuramente bravi a ripartire e a confermare quanto di buono stiamo facendo già dallo scorso anno».

R.N. Frosinone: Gaetani, Quattrociocchi, Solli, Caciolo, Riggi, Cristofanilli, Nicolia, Cecconi, Cortina, Gatta. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA