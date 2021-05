R.N. Frosinone, sabato sfida alla C.C. Lazio per tornare a vincere

Dopo due settimane, la Rari Nantes Frosinone torna in acqua per la seconda di ritorno contro la C.C. Lazio. Allo Stadio del Nuoto, ore 15:00, i ciociari avranno il primo match point per guadagnarsi i play off. In caso di vittoria, infatti, gli uomini del presidente Vincenzo Russo sarebbero già matematicamente qualificati agli spareggi per la promozione. Senza fare troppi calcoli, però, i gialloblù scenderanno in vasca anche per rimediare agli ultimi due mezzi passaggi a vuoto. Proprio al Foro Italico contro i biancocelesti si è aperto il mini ciclo senza vittorie e contro di loro si deve chiudere.La C.C. Lazio arriva da una cocente quanto inaspettata sconfitta contro la Campus Roma, nel recupero della sesta giornata. Testimonianza della particolarità di questo campionato, in cui tutti possono vincere o perdere contro chiunque. I romani, quindi, avranno grande voglia di riscatto per provare a inseguire ancora l’obiettivo play off e – soprattutto – per allontanare lo spettro dei play out. I ragazzi di coach Davide Bini hanno già messo in difficoltà la Rari Nantes e, forti della prestazione offerta al Foro Italico, verranno a Frosinone con il coltello tra i denti.In casa Rari Nantes Frosinone, l’obiettivo è chiaro ed è tornare alla vittoria. Le ultime due partite – soprattutto l’ultima prestazione – hanno lasciato l’amaro in bocca a tutte le componenti della famiglia gialloblù. Adesso, è ora di ripartire e tornare a marciare a pieno ritmo verso i play off: un traguardo vicino, ma ancora da raggiungere. La stagione – al contrario di altre annate – è ancora lunga ed è fondamentale mantenere alta la concentrazione.Queste le parole dell’allenatore della Rari Nantes Frosinone, Francesco Perillo: «L’augurio è quello di ricominciare a correre. Di sicuro le ultime due nostre uscite non sono state delle migliori, non tanto quella con la C.C. Lazio all’andata, quanto quella con il Villa York. Siamo stati un po’ troppo molli e per due volte abbiamo subito il pareggio a pochi secondi dalla fine. In queste settimane abbiamo cercato di fare quadrato per recuperare un po’ di quella verve che forse avevamo perso. Faremo di tutto per vincere, regalarci i play off e un pizzico in più di serenità per lavorare meglio. Possiamo fare di più e lo vogliamo dimostrare».

