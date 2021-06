R.N. Frosinone, sabato a Zero9 sfida alla Libertas Roma Eur

Per fortuna, si torna subito in acqua. A una settimana dal terzo pareggio consecutivo, L’Automotive Rari Nantes Frosinone non può più sbagliare e affronta la Libertas Roma Eur. Allo Zero9 Stadium di via Cina, sabato 5 giugno alle 18:00 andrà in scena un match importante quanto delicato per gli obiettivi delle due squadre. I gialloblù devono riscattare le ultime uscite e ritrovare una vittoria che manca ormai dal 17 aprile e festeggiare così il traguardo dei play off.La Libertas Roma Eur è quarta a quota 6 punti, in piena lotta play out, a una sola lunghezza dal terzo posto della C.C. Lazio che vale la salvezza. Basta questo per capire il peso specifico di questa partita, soprattutto in vista del derby tra le due romane in programma all’ultima giornata. I ragazzi di coach Luca Lucchini giocheranno sicuramente con il coltello tra i denti per cercare di evitare i play out. Siamo alle ultime chiamate di questo campionato: i punti a disposizione rimasti sono pochi e nessuna squadra può più permettersi di perderli.Discorso simile vale ovviamente in casa Rari Nantes Frosinone. Smaltita la delusione dell’ennesima beffa subita nel finale, gli uomini di coach Perillo hanno il dovere di scuotersi e tornare a giocare sui livelli che loro competono. L’obiettivo play off è a un passo, mentre servono due vittorie tra Libertas e Campus Roma per assicurarsi il primo posto nel girone. Missione non impossibile, ma – anche visti i risultati delle ultime uscite – nulla è scontato: servirà dare tutti il 120%.Ricordiamo a tutti che il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Rari Nantes Frosinone dalle ore 17:55.

comunicato stampa