R.N. Frosinone, obiettivo primo posto: domani la sfida alla Campus

Ultima partita di regular season per L’Automotive Rari Nantes Frosinone. Sabato 19 giugno, ore 15:00, allo Stadio del Nuoto i gialloblù affronteranno la Campus Roma. I ciociari – già certi della qualificazione ai play off promozione – sono ancora in lotta con il Villa York per la conquista del primo posto nel girone 5. Allo stesso modo, i romani – fanalino di coda del raggruppamento – possono ancora sperare di raggiungere il penultimo posto e avere un accoppiamento migliore nei play out. In poche parole, ci sarà da divertirsi.

La Campus Roma – come detto sopra – è a quota 4 punti, ultima nel girone 5 della serie B. Il campionato dei capitolini, neo promossi nella serie cadetta, non è stato affatto esaltante e ha portato fin qui una sola vittoria. Un vero peccato, soprattutto perché in più di qualche occasione i 3 punti non sono arrivati per un soffio. Ad ogni modo, la Campus di coach Ramon Garcia arriverà a Frosinone con il coltello tra i denti e forte di alcune individualità di categoria superiore, come Patti e Spinelli.

In casa Rari Nantes Frosinone, invece, già da due settimane si è iniziato a lavorare fortemente al play off. Senza dimenticare, però, l’importanza di questa partita: passare da primi – scavalcando il Villa York – significherebbe conquistarsi un accoppiamento migliore in semifinale. Lo spostamento di alcune sedute dalla vasca di Aprilia a quella di Latina ha concesso spazio più ampio a squadra e allenatore per aumentare la qualità dell’allenamento. Ci aspettiamo di vederne i frutti già dalla fondamentale gara di sabato.

Queste le parole dell’allenatore dei gialloblù, Francesco Perillo: «Siamo obbligati a vincere questa partita. Dobbiamo conquistare il primo posto per avere un vantaggio nella semifinale play off. Siamo in un buon momento di forma, nelle ultime due settimane ci siamo allenati bene e abbiamo finalmente avuto a disposizione anche spazi maggiori nella piscina di Latina. Allo stesso tempo, abbiamo avuto modo di fare qualche amichevole importante che ci ha confermato buoni progressi. Il morale del gruppo è alto, i ragazzi sono pronti: mi aspetto di chiudere al meglio questo girone per arrivare con tranquillità e determinazione alla prima sfida dei play off».

Ricordiamo che la partita – a porte chiuse – sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook della Rari Nantes Frosinone.

