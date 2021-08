R.N. Frosinone: «Non fuggiremo, investiremo sui giovani per rilanciare una squadra senior»

Viste le recenti notizie uscite e pubblicate su diverse testate giornalistiche, la Rari Nantes Frosinone si trova a dover puntualizzare alcune informazioni.

Il presidente Vincenzo Russo ha deciso di trasferire il titolo di A2 appena conquistato a una società neocostituita, con sede e base a Latina. La decisione è stata inevitabile per diversi motivi. In primis quello legato agli spazi acqua: lo Stadio del Nuoto non poteva offrire – se non con grande difficoltà – spazi e orari necessari a far allenare una serie A2. Poi, il disinteresse quasi totale delle istituzioni, nonostante l’impegno profuso dalla Rari Nantes a sostegno sociale dei cittadini di Frosinone.La Rari Nantes Frosinone è sempre stata apolitica, ma tengono a sottolineare che – da quando si è costituita la nostra società – nonostante i nostri dirigenti abbiano più volte cercato di avere rapporti istituzionali, nessuno dei rappresentati della maggioranza, tantomeno l’assessore allo sport, si è mai avvicinato alla società per chiedere cosa potesse essere utile al club e soprattutto ai propri atleti che hanno portato i colori gialloblu e il nostro campanile nelle città italiane. Nemmeno dopo la promozione in A2 abbiamo ricevuto un semplice grazie.

Ringraziamo, invece, chi ci è sempre stato vicino. Intanto, tutti i nostri sponsor del territorio ciociaro, sperando che possano essere sempre di più e condividere – con il loro sostegno – il nostro programma di crescita del settore giovanile. Poi, il direttore dello Stadio del Nuoto, Luigi Catalano, per aver permesso nel periodo di lockdown a tantissime società – di Frosinone e provincia ma non solo – di poter continuare a far allenare i propri atleti agonisti. I nostri risultati – sia della prima squadra che delle giovanili – sono stati ottenuti anche grazie all’organizzazione straordinaria del Centro Federale. Quanti privati sarebbero rimasti aperti con notevoli perdite economiche?

La FIN, infatti, permette a tutte le associazioni sportive agonistiche – e a tanti ragazzi – di allenarsi nel Centro Federale a costi ridotti, evitando le notevoli difficoltà che dovrebbero invece sostenere nelle piscine private.

Non smentiamo quindi la notizia, ma non si parli di fuga dal capoluogo ciociaro. La Rari Nantes Frosinone continuerà ad esistere, con l’obiettivo di replicare e migliorare quanto di buono costruito in questi anni. Dai due play off di serie B su tre stagioni, culminati con una splendida promozione, al grandissimo lavoro svolto con l’attività giovanile. La Rari Nantes ha portato a Frosinone risultati mai visti prima d’ora nel campo della pallanuoto, riconosciuti dagli addetti ai lavori a livello nazionale.

Gli U12 e gli U14 nelle ultime stagioni hanno raccolto risultati e grandi soddisfazioni. Loro sono la base su cui poggerà il futuro gialloblù. Gli U12 sono arrivati secondi in tutto il Lazio, mettendosi dietro squadre romane blasonate di grande livello, mentre gli U14 hanno vinto il proprio girone di categoria. La R.N. Frosinone ha ricevuto complimenti in più manifestazioni sportive giovanili ed è stata invitata a un evento che si svolgerà a settembre in Umbria. Uscire dai confini ciociari per crescere è un obiettivo già realizzato, grazie al grande lavoro svolto dai dirigenti Antonio Ceccarelli ed Emilio Puzo e dai tecnici Fabrizio Spinelli e Federico Ceccarelli.

La società sta lavorando per regalare alla Rari Nantes Frosinone anche un’altra squadra senior, di livello sicuramente diverso dalla Serie A2, in cui giocheranno però tutti ragazzi ciociari, prodotti del nostro settore giovanile. Il progetto – pluriennale – è quello di formare le nuove leve partendo dal basso con dei costi di gestione inferiori e garantendo loro uno sbocco importante vestendo i colori della propria città.

Seguiranno aggiornamenti per altre novità.

comunicato stampa