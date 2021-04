R.N. Frosinone, derby U16 sfortunato. Pisa, esordio in A2 con l’Anzio

Bellator – R.N. Frosinone 8-3 (1-1, 2-0, 2-1, 3-1).

Derby U16 sfortunato per la Rari Nantes Frosinone, che all’esordio in campionato raccoglie una sconfitta per 8-3. Complimenti alla Bellator, brava a sfruttare gli errori di gioventù di una Rari Nantes riempita di ragazzi sotto età. I giovani gialloblù hanno ben figurato, dimostrando grandi passi in avanti anche rispetto alle uscite degli anni precedenti. Peccato per il risultato finale, ma è nostra abitudine lavorare non per la singola vittoria della domenica, ma per formare in casa giocatori di pallanuoto.

Partita in equilibrio per due tempi e mezzo, poi la Bellator prende il largo, concedendo ai nostri poche occasioni davanti. I tre gol (due arrivati su rigore) portano la firma di Quadrini – doppietta – e Napoletano. Niente drammi, il tempo per lavorare c’è e dobbiamo continuare a farlo come e meglio di sempre.

Questo il commento dell’allenatore della Rari Nantes Frosinone, Fabrizio Spinelli: «C’era tanta attesa per questa partita e forse ho sbagliato a non stemperare un po’ la tensione. Il passivo ci penalizza oltremodo anche se faccio i complimenti alla Bellator per aver sfruttato la maggior parte dei nostri errori. Noi non l’abbiamo fatto e adesso ci lecchiamo le ferite. In settimana lavoreremo duro sulle difficoltà emerse durante le varie fasi di gioco per farci trovare pronti per la prossima sfida».

Bellator: Dolce, Proietti 2, Cellitti, Vona, Leoni, Morelli, Campagiorni, Cipriani 2, D’Emilio 1, Pilozzi, Pavia, Severa 2, Zenelli 1, Carnevale, Cellitti. TPV: Umberto Carotenuto.

R.N. Frosinone: Masi, Corsi, Nicolia, Quadrini 2, Vallecorsa, Iannoni, Di Pofi, Maura, Nichilò, Bravo, Grimaldi, Napoletano 1, Fiorini. TPV: Fabrizio Spinelli.

Intanto il ciociaro Leonardo Pisa esordisce in serie A2 con l’Anzio Waterpolis

A proposito di quanto scritto sopra nel primo paragrafo, teniamo a sottolineare l’esordio stagionale in serie A2 di un ciociaro doc come Leonardo Pisa. Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, da quest’anno Pisa si è spostato all’Anzio Waterpolis, con cui gioca in U18, U20 e – appunto – anche in prima squadra. Leonardo è entrato nel quarto tempo nella sfida contro l’Ancona, vinta per 6-10, che ha regalato ai neroniani la settima vittoria consecutiva e l’ingresso anticipato ai play off promozione.

Non solo Leonardo, ma anche il fratello Riccardo – classe 2004 – veste da quest’anno i colori dell’Anzio. Entrambi, hanno giocato e segnato in U20 domenica 11 aprile, nella partita vinta contro la Zero9 Roma Pallanuoto. I fratelli Pisa sono motivo d’orgoglio non solo per la loro famiglia, ma anche per quella della Rari Nantes Frosinone, che per anni li ha visti crescere come ragazzi e come giocatori. Queste sono le nostre più grandi vittorie.

COMUNICATO STAMPA