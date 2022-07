R…estate in compagnia ad Aquino. L amministrazione esita 83 istanze di partecipazione

Nei giorni scorsi, si è molto parlato della grandissima capacità attrattiva del Centro estivo “R…Estate in compagnia” organizzato, per il tramite dell’Associazione Effatà di Lucrezia Pellegrini, a totale carico dell’amministrazione comunale di Aquino.

E l’elevato gradimento non si è fatto attendere un quanto le istanze pervenute al protocollo dell’Ente, ben 83, hanno superato il doppio delle disponibilità previste.

Tuttavia, come sempre accaduto anche negli anni passati, l’amministrazione comunale ha confermato la propensione ad essere molto attenta alle esigenze dei cittadini e rispondente alle richieste poste.

Sono stati stanziati ulteriori fondi di bilancio per permettere a tutte le richieste formalizzate per l’adesione al centro diurno allo scopo di consentire la partecipazione a tutti senza dover dolorosamente escludere qualche bambino.

La giunta, quindi, ha deliberato per l’ampliamento del numero di partecipanti, accogliendo una domanda sociale che, evidentemente, appoggia e confida nelle attività proposte.

Ogni bambino avrà la possibilità di condividere, per l’intera durata di quattro settimane, a titolo totalmente gratuito, uno spazio di giochi e di divertimento, dove non mancheranno attività rivolte all’educazione civica e allo stare insieme.

“Un ottimo risultato”, commenta l’Ass. alle Politiche Sociali Maria Rita Scappaticci, che ci rende soddisfatti e orgogliosi della fiducia che la cittadinanza ripone nelle attività proposte dalle Istituzioni.

Sarà,ne siamo certi, per tutti i ragazzi, un’estate ricca di bei momenti di condivisione”.

Il Sindaco esprime ulteriore entusiasmo: “Sono soddisfatto e fiero dell’operato della mia amministrazione che non manca di aderire alle esigenze del paese ed assecondare, sempre, con attenzione e grande passione i bisogni e le istanze dei cittadini. Includere tutti è la filosofia che muove l’animo del nostro lavoro”.

Saranno quattro settimane intense di giochi e di attività coinvolgenti per tutti grazie all’immenso e grande lavoro dell’Associane Effatà che non manca di minuziare ogni dettaglio sia per la sicurezza che per la gioia dei più piccoli.

Passione e motivazione danno sempre grandi risultati.

COMUNICATO STAMPA