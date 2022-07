Quindici associazioni e il Francavilla Urban Festival organizzano “Thaumazein, il Simposio delle emozioni”

Francavilla al Mare. Dal 6 luglio al 31 agosto, la collaborazione tra quindici associazioni culturali abruzzesi e il Francavilla Urban Festival, coordinati dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, porta a Francavilla al Mare, tutti i mercoledì di luglio e d’agosto alle 21.15, presso il Museo Navale Enzo Maio Masci, nella parte alta della città, Thaumazein, il Simposio delle emozioni, tra teatro, arte e letteratura.

Comitato Paese Alto, Associazione culturale Sandro Pertini, Irdidestinazionearte, Associazione Viviamo San Franco, Human post, Omniartis, Museo Guidi di Forte dei Marmi, Endas Cultura Abruzzo, Comitato di valorizzazione e difesa del territorio abruzzese, Ets Luca Romano, Kalos, Zona Arte, Le ali della vita, Associazione Olimpia, Fita Abruzzo, hanno stilato il seguente calendario di iniziative, per rivitalizzare la parte alta del paese nelle sere d’estate.

“Si tratta – spiega Pasqualone- di un fitto calendario di eventi in quella che io considero una delle zone più belle della città e sicuramente più densa di storia, calendario che vede partecipi nomi importanti della cultura regionale e nazionale come i magistrati poeti Italo Radoccia ed Ettore Picardi, il notissimo volto di Mediaset Remo Croci, i professori Stoppa e Di Orio, gli esperti di diritto e scrittori Paolo Maria Gemelli e Giuseppe Benassi, il giornalista Angelo De Nicola e i noti scrittori Annamaria Pierdomenico, Angelo Marenzana, Giulia Alberico, Andrea La Rovere, con artisti, scrittori, intellettuali provenienti da tutta Italia.

Nel dettaglio il programma degli eventi:

6 luglio

Massimo Pasqualone dialoga con Francesco Giovanni Maria Stoppa.

Incontro con il Cata.

Gino Palone presenta i piccoli poeti dialettali.

Conclusioni: Veltra Muffo.

13 luglio

Massimo Pasqualone dialoga con Ettore Picardi.

Elisabetta Grilli presenta gli scrittori di Irdidestinazionearte.

Incontro con Human post.

Conclusioni: Ugo Iezzi: Tommaso Bruni e la cundendezze.

20 luglio

Massimo Pasqualone dialoga con Remo Croci.

Simona Veresani presenta Kalos.

Conclusioni: Giuseppe Benassi

27 luglio

Massimo Pasqualone dialoga con Angelo De Nicola.

Alessandra Melideo presenta gli allievi di Donato Angelosante Jr

Incontro con Le Ali della vita.

3 agosto

Barbara Giardinelli dialoga con Annamaria Pierdomenico.

Incontro con gli artisti del Collettivo itinerante.

Thaumazein di Lara Oliva

Conclusioni: Paolo Maria Gemelli

10 Agosto

Massimo Pasqualone dialoga con Giulia Alberico

Antonio Luciani e i poeti dell’Associazione Olimpia.

Incontro con Rituale di Dom Provoz.

17 agosto

Massimo Pasqualone dialoga con Italo Radoccia.

Barbara Giardinelli dialoga con Angelo Marenzana.

Annarita Di Paolo presenta gli scrittori di irdidestinazionearte.

ZonaArte in mostra.

Conclusioni: Pier Francesco Galgani.

24 agosto

Massimo Pasqualone dialoga con Marilisa Laudadio.

Convegno-dibattito. Il teatro dialettale in Abruzzo a cura della Fita.

31 agosto

Massimo Pasqualone dialoga con Ferdinando Di Orio.

Barbara Giardinelli dialoga con Andrea La Rovere.

Conclusioni: Antonio Lorito.

