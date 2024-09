Questura di Frosinone – Insediamento Del Questore dott. Pietro Morelli

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, dott. Pietro Morelli, è il nuovo Questore della Provincia di Frosinone

Ha assunto oggi l’incarico di Questore della Provincia di Frosinone, il Dott. Pietro Morelli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Dopo una breve e sentita cerimonia in ricordo dei caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide marmorea in loro ricordo, il nuovo Questore ha incontrato i Dirigenti ed i Funzionari degli Uffici della Polizia di Stato presenti in provincia e le Organizzazioni Sindacali.

Successivamente si è svolto un incontro con la stampa locale, nel corso del quale il Dott. Morelli ha espresso la propria soddisfazione per l’incarico affidatogli, assicurando il massimo impegno per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

In quest’ottica sono state e saranno programmate visite con le Autorità religiose, civili e militari, nello spirito di una proficua e reciproca collaborazione nel raggiungimento di finalità condivise a garantire una serena e pacifica convivenza sociale.

Il dott. Morelli, classe ’64, ha conseguito nel 1991 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli, per poi arruolarsi nella Polizia di Stato il 5 novembre 1992, frequentatore dell’80° corso di formazione per Commissari.

I numerosi e prestigiosi incarichi lo hanno portato a Milano, Roma, Bologna, Napoli, Como e Genova, ricevendo importanti riconoscimenti premiali, tra cui la promozione per merito straordinario alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato in seguito all’arresto di Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi.

Ha altresì svolto docenze ed è stato, tra l’altro, nominato coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’Istituzione delle Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo e componente del Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti più pericolosi.

Dopo essere stato nominato Vicario, prima del Questore Como ed in seguito del Questore di Genova, è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Da Roma, dove ha svolto la funzione di Consigliere Ministeriale Aggiunto presso la Direzione Centrale Affari Generali e successivamente presso la Segreteria del Dipartimento, il dott. Morelli arriva in Ciociaria con grande entusiasmo e da oggi ricopre l’incarico di Questore della Provincia di Frosinone.